Krach des valeurs technologiques chinoises

Les choses ne s’arrangent pas vraiment pour les actions technologiques chinoises. L’indice MSCI China Tech 100, qui comprend des valeurs phares comme Alibaba, Tencent ou Baidu, est en repli de 25% depuis janvier. Depuis les plus hauts niveaux de février, l’indice a chuté de 40%. C’est donc à un krach technologique auquel on assiste dans l’Empire du Milieu.

Le responsable de cette dégringolade est le pouvoir chinois qui a décidé de mettre au pas le secteur. Cette semaine, les actions technologiques ont encore chuté lorsque le régulateur chinois du marché a publié les grandes lignes d'une réglementation destinée à lutter plus efficacement contre la concurrence déloyale sur internet et à mieux encadrer l'usage des données des utilisateurs. C’est un coup rude porté à tous ceux qui, en Europe comme aux États-Unis, avaient misé sur les techs chinoises, cotées à New York ou à Hong Kong, via des investissements directs ou des fonds.