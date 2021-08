L'Afghanistan, un risque de plus sur les marchés d'actions

Impacts imprévisibles

Beaucoup d'analystes ont remarqué que l'économie américaine se trouvait en récession lorsque les attentats du 11 septembre 2001 ont touché le pays. Les bourses ont plongé juste après cette date, mais il faut aussi rappeler que le New York Exchange et le Nasdaq avaient été fermés pendant plusieurs jours jusqu'au 17 septembre 2001, et que de nombreux courtiers et firmes d'investissement n'étaient pas opérationnels, car leurs bureaux se trouvaient dans les tours du World Trade Center, réduites à néant.