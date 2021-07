L’analyse des cycles financiers prédit un rallye suivi d'un krach aux États-Unis

Ceux qui analysent les cycles financiers à long terme s’attendent à un solide momentum et à un possible krach boursier aux États-Unis d’ici quelques années. L’Europe évolue plus lentement et devrait atteindre son pic plus tôt, avec un signal d'alarme en Allemagne.

Il n’est pas facile de prédire les crises financières. Mais cela n’a pas empêché la Banque des Règlements Internationaux (BRI) de cartographier l’accumulation des risques dans l’économie via l’analyse des "cycles financiers". Par exemple, une croissance des crédits accordés aux particuliers supérieure à la normale est un facteur de risque connu, annonciateur d’une crise financière. L’horizon de temps de cette tendance est plus éloigné que celui des cycles conjoncturels classiques de croissance et de ralentissement économiques, qui durent environ cinq ans. Les cycles financiers s’étendent sur dix ans ou plus, ce que de nombreux investisseurs considèrent comme du long terme.

Dans un nouveau rapport, le gestionnaire patrimonial Capital Group se penche sur ce qu'impliquent les cycles financiers actuels dans diverses régions pour les investisseurs. Par exemple, le sommet d’un cycle est typiquement favorable aux obligations, alors qu’il l’est moins pour les actions. La reprise de la croissance durant le creux - poussée par les crédits aux particuliers et aux consommateurs qui se sentent encouragés par la hausse des prix du logement - stimule les bénéfices des entreprises, ce qui est positif pour les actions.

"Le marché de l’immobilier résidentiel a beau ne représenter qu’une petite partie de l’économie, il a tout de même un impact important sur le moral des propriétaires." Martyn Hole Directeur des investissements en actions chez Capital Group

Les États-Unis affichent d’excellents scores au niveau de ces deux facteurs, avec une accélération, tant de l’octroi de crédits que de la hausse de l’immobilier, indique Capital Group. Aux États-Unis, les prix des logements ont augmenté de près de 10% au cours du quatrième trimestre de 2020 par rapport à la même période un an plus tôt, ce qui est supérieur à la croissance enregistrée avant la crise financière de 2008. En avril, l’indice S&P Case Shiller (prix des habitations) est même supérieur de 14,6% aux chiffres de l’an dernier, ce qui représente la plus forte hausse en 30 ans. Certains expliquent cette hausse par les taux bas, la pénurie de logements et la hausse du prix du bois.

Boom de l’immobilier

Martyn Hole, directeur des investissements en actions chez Capital Group, indique que la hausse des prix des logements influence fortement le sentiment des consommateurs. "Le marché de l’immobilier résidentiel a beau ne représenter qu’une petite partie de l’économie, il a tout de même un impact important sur le moral des propriétaires, qui se montrent souvent plus optimistes lorsque leur maison prend de la valeur."

Le revers de la médaille est qu’un boom de l’immobilier peut se transformer en crise financière, mais pour l’instant, Hole se montre plutôt rassurant. "Je ne serai pas inquiet tant que les taux hypothécaires resteront bas et que les montants des remboursements seront limités." Il n’en reste pas moins que la Réserve fédérale américaine (Fed) suit le marché immobilier de près. La semaine dernière, Eric Rosengren, membre de la Fed, a indiqué que les États-Unis ne pouvaient pas se permettre de connaître un cycle "boom and bust" sur le marché immobilier.

2022 L'Europe devrait atteindre le pic de son cycle au début 2022, selon Capital Group, contre fin 2023 ou début 2024 pour les États-Unis.

Pour Capital Group, le cycle financier américain "très solide" ne devrait atteindre son pic qu’à la fin de 2023 ou au début de 2024. L’Europe - qui connaît une reprise économique plus molle depuis la fin de la pandémie à cause des mesures de relance moins vigoureuses - devrait atteindre son pic au début de 2022. Cette différence doit favoriser le cours du dollar par rapport à l’euro. Un dollar plus cher représente des difficultés potentielles pour les pays émergents, qui se trouvent néanmoins au début d’un nouveau cycle et sont donc attrayants. Hole voit aussi des facteurs défavorables aux États-Unis: la menace d’une hausse de l’impôt des sociétés pourrait mettre sous pression la croissance des bénéfices.

Cassandra

Nomura a également publié un nouveau rapport sur les cycles financiers dans le cadre de son modèle d’alerte de crise connu sous le nom "Cassandra". Un rapport qui met en garde contre les mesures de relance supplémentaires des banques centrales venues s’ajouter à leur politique déjà très accommodante d’avant-crise, et qui forment le terreau idéal pour une explosion des prix des actifs - actions et immobilier - induite par l’endettement. Les déséquilibres sous-jacents peuvent à terme provoquer une implosion soudaine, peut-on lire. Plus les déséquilibres persisteront, plus les risques de crise brutale augmenteront.

"Les mesures de relance supplémentaires des banques centrales venues s’ajouter à leur politique déjà très accommodante d’avant-crise forment le terreau idéal pour une explosion des prix des actifs induite par l’endettement." Nomura

Nomura s’est penché sur les écarts au niveau des tendances à long terme à partir d’indicateurs comme le taux d’endettement privé (par rapport au PIB), les prix réels des actions et des logements, et les cours de change. Lorsque l’indice d’un pays (basé sur ces indicateurs) dépasse 100, le pays en question est considéré comme plus vulnérable si une crise financière survient dans les trois ans. Selon Nomura, Cassandra a prédit avec succès deux tiers des 53 dernières crises dans les 40 pays suivis depuis le début des années 1990.

Actuellement, les feux sont à l’orange pour six pays - les États-Unis, le Japon, l’Allemagne, Taïwan, la Suède et les Pays-Bas - qui affichent des scores supérieurs à 100. En Allemagne, l’inquiétude porte surtout sur le marché immobilier. Selon Cassandra, la Belgique n’a rien à craindre.

Nomura a également réalisé un exercice spécifique pour le risque climatique de divers pays. Si les marchés ne l’intègrent pas suffisamment, ils pourraient à terme connaître une chute brutale et une crise. Il est remarquable que le top 10 des pays les plus exposés aux risques climatiques ne comprend que des pays émergents, l’Inde, l’Afrique du Sud et les Philippines en tête. Les pays scandinaves arrivent en fin de classement et sont donc les moins exposés à ce risque.