L'automobile français propulse le CAC 40 comme locomotive européenne

Les bourses européennes continuent leur marche en avant, malgré un ralentissement de l'activité économique. Renault et Stellantis s'allient avec des champions technologiques pour les voitures de demain.

Les principaux indices actions en Europe ont globalement clôturé mercredi sur une nouvelle note positive. Le Foostie britannique a progressé de 0,16%, le Dax allemand de 0,74% et le CAC 40 de 0,81%. L'indice Stoxx Europe 600 a de son côté pris 0,07%.

"Les valeurs moins sensibles au niveau des taux sont orientées à la hausse depuis le début de l'année, mais les autres, en particulier les technologiques les plus chèrement valorisées, sont sous pression, dans la perspective d'un durcissement de la politique monétaire, notamment américaine."

La séance a été animée par la publication de plusieurs indicateurs macroéconomiques, notamment les indices des directeurs d'achat (Purchasing Managers Index ou PMI) pour le mois de décembre. L'indice PMI composite a ainsi reculé à 53,3 en zone euro , son plus bas niveau depuis mars, après 55,4 en novembre. L'indice PMI du secteur des services est, lui, tombé au plus bas en huit mois, à 53,1 contre 55,9 en novembre.

Au niveau sectoriel, les compartiments de l'automobile (+2,68%), des matières premières (+1,63%) et de l'énergie (+1,21%) ont soutenu la tendance. "Les valeurs moins sensibles au niveau des taux sont orientées à la hausse depuis le début de l'année, mais les autres, en particulier les technologiques les plus chèrement valorisées, sont sous pression, dans la perspective d'un durcissement de la politique monétaire, notamment américaine", souligne Tangi Le Liboux, stratégiste chez Aurel BGC. Les actions technologiques ont lâché 0,48%. Mais la palme de la plus mauvaise performance de la séance revient aux "utilities", qui ont perdu 1,33%.