L'économie américaine vers la surchauffe?

Pour 2022, le Chef économiste de Carmignac Raphaël Gallardo s’attend à ce que l ’économie américaine entre dans une phase de surchauffe . "A titre de comparaison, la production européenne a encaissé un impact 50% plus fort à la fin 2020 , et a appliqué un soutien fiscal deux fois moins important que les États-Unis". En outre, le gouvernement américain a surtout soutenu le revenu des ménages , tandis que l’intervention européenne a été dirigée vers les entreprises. "L’ excédent d’épargne des ménages atteint désormais 11% du PIB aux États-Unis , contre 6% dans la zone euro."

De son côté, la Chine a adopté une politique plus restrictive sur le crédit et devrait donc ralentir sensiblement d'ici à la fin 2021. "La reprise va être désynchronisée, avec une poussée d’inflation qui sera plus persistante que les attentes de la Réserve fédérale". Il met également en avant la perspective d’une reprise de l’affrontement économique entre les États-Unis et la Chine sur fond de guerre des devises.