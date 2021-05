L'euro monte et rend les actions US moins attrayantes

Depuis le début du mois d'avril, le Nasdaq affiche une progression de plus de 3% à Wall Street. Mais celui qui a investi dans l'indice technologique américain à partir de la zone euro a subi une perte de 1,3% à cause de l'effet de change.

Ainsi, le Dow Jones affichait, avant la séance de ce mardi, une hausse de plus de 4% depuis début avril et le Nasdaq une avancée de plus de 3%. En tenant compte de l'effet de change, le Dow Jones subit, en euro, une baisse de 0,2% et le Nasdaq un recul de 1,3% sur cette période. La montée de plus de 5,5% du S&P 500 dans ce laps de temps se transforme quant à elle en un gain limité à un peu plus de 1% à peine pour celui qui y a investi à partir de la zone euro.