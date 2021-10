L'Europe devance Wall Street sur les ETF liés au bitcoin

Alors qu’aux États-Unis, les investisseurs commencent à recevoir une offre élargie en ETF (fonds indiciels cotés en bourse) sur les cryptomonnaies, en Europe, le choix s’étoffe déjà depuis quelques mois. Depuis juin, Euronext a autorisé la cotation d’ETP (exchange traded products) liés à des devises virtuelles. Mais seuls les marchés amstellodamois et parisien du groupe ont reçu des demandes d’émetteurs. "À l’heure actuelle, ces demandes ne concernent que Paris et Amsterdam”, a indiqué un porte-parole de la société. Les ETP sont des produits financiers qui suivent le cours de leur actif sous-jacent. Dans le cas présent, ils suivent le cours du bitcoin et de l’ether.

La société 21Shares, une fintech suisse, figure parmi les émetteurs d’ETP liés en cryptomonnaies sur Euronext. Elle a aussi fait coter ses produits sur les Bourses de Francfort, de Vienne et de Zurich. "Nous avons l’ambition de lister davantage de produits sur davantage de marchés", y compris à la Bourse de Bruxelles, a souligné Paulo Germann, responsable du marketing chez 21Shares. La fintech indique sur son site proposer ses ETP chez des courtiers présents en Belgique, comme Lynx, Bolero et BinckBank. Chez Lynx, un document indique seulement que les ETP de la société suédoise XBT liés au bitcoin et à l’ether sont les plus populaires actuellement chez leurs clients. Bolero et BinckBank n’ont pas commenté l’information.