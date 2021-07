L'heure du changement (stratégique) est arrivé pour la BCE

Lancée juste avant la pandémie, la revue stratégique de la Banque centrale européenne (BCE) pourrait l'amener être plus flexible sur l'inflation et verdir son portefeuille.

Il s'agit d'un cap extrêmement important pour la banque centrale, qui n'a plus fait ce genre d'exercice depuis 2003. "Nous allons passer en revue toute une série de questions", avait promis la grande argentière européenne lors du coup d'envoi des discussions en janvier 2020. Et d'expliquer qu'elles porteront sur "la manière dont nous décidons, la manière dont nous analysons, les outils à notre disposition et la façon de communiquer".