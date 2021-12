L'industrie des cryptomonnaies se défend aux États-Unis

Six sociétés actives dans le monde des cryptomonnaies sont passées sur le gril des sénateurs du Congrès américain ce mercredi. Trois plateformes de négociation de cryptomonnaies, Paxos, Coinbase, et FTX, ont été entendues, aux côtés de deux sociétés de solutions blockchains, Circle et Bitfury, et l'entreprise qui a développé la devise virtuelle, Stellar.