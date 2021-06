L’inflation dépasse l’objectif de la BCE

L’explication est surtout à trouver du côté de la composante énergie, dont la hausse des prix a atteint un taux annuel estimé à 13,1%. Une donnée qui occulte finalement une dynamique sous-jacente toujours faible. Si on se penche en effet sur les hausses de prix des services et des biens industriels hors énergie, celles-ci s’affichent à 1,1% et 0,7% respectivement sur un an. L’inflation dite de base, qui exclut les prix de l’énergie et des denrées alimentaires non transformées, limite quant à elle sa hausse à 0,9% sur un an, après 0,8% en avril.