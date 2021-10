L'inflation et la Chine jouent les trouble-fêtes sur les marchés

"Des craintes de stagflation ont circulé parmi les acteurs du marché alors que la flambée des prix de l'énergie, les goulots d'étranglement de l'approvisionnement, un virus provocateur et une Chine en décélération ont présenté les perspectives simultanées d'une inflation toujours élevée et d'un ralentissement de l'activité mondiale."

Des nombreuses secousses ont agité les marchés financiers cette semaine. Les bourses en Europe et aux États-Unis s'en sont toutefois tirées avec une légère progression hebdomadaire, tandis que sur les marchés obligataires, la tension s'est fait sentir sur les taux longs. Le Bund allemand à dix ans s'est rapproché de zéro, à -0,11%, alors que les investisseurs ont ajusté de plus en plus leurs attentes face à une inflation élevée. "Des craintes de stagflation ont circulé parmi les acteurs du marché alors que la flambée des prix de l'énergie, les goulots d'étranglement de l'approvisionnement, un virus provocateur et une Chine en décélération ont présenté les perspectives simultanées d'une inflation toujours élevée et d'un ralentissement de l'activité mondiale", a souligné Phoenix Kalen, responsable de la stratégie chez Société Générale UK.