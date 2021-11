L'inflation US a accéléré plus que prévu en octobre

L'inflation américaine n'en finit plus de grimper. En octobre, la hausse des prix a atteint 6,2% aux États-Unis , après une progression de 5,4% en septembre, montrent les chiffres du CPI (consumer price index: indice des prix à la consommation) publiés par le département américain du Travail, ce mercredi, à 14h30. Les analystes sondés par l'agence d'informations financières Bloomberg tablaient, en moyenne, sur un taux d'inflation de 5,9% le mois dernier.

La hausse des prix hors alimentation et énergie a atteint 4,6% en octobre aux USA, contre une prévision de 4,3%.

L'inflation sous-jacente , qui fait abstraction de l'évolution des prix de l'énergie et de l'alimentation, a quant à elle atteint 4,6% le mois dernier, contre 4% en septembre. Les analystes la voyaient à 4,3% en octobre.

D'un mois à l'autre, l'inflation américaine a grimpé à 0,9%, contre une prévision moyenne de 0,6%, après une progression de 0,4% en septembre. Hors alimentation et énergie, la hausse du mois s'élève à 0,6%, contre 0,4% attendu et 0,2% le mois précédent. Autrement dit, les prix ont flambé bien plus que prévu en octobre outre-Atlantique.