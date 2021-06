L'investissement à impact peut générer un rendement négatif...

L'investissement dans des entreprises à impact cotées ne parvient pas à dégager un rendement financier positif, montre une étude universitaire inédite.

Investir de manière durable ne rapporte pas toujours. Dans le segment très particulier de l'investissement à impact via des titres cotés, le rendement financier est inférieur à celui de l'investissement ordinaire et a même tendance à être négatif, montre une étude réalisée par Marek Hudon (Université libre de Bruxelles), François-Xavier Ledru et Oscar Bernal (Université de Namur), qui vient d'être publiée dans la revue académique The Quarterly Review of Economics and Finance.

-7% Rendement annualisé de l'indice Impact Le rendement annualisé de l'indice de l'investissement à impact constitué pour les besoins de l'étude est négatif, à savoir -7%, contre 12,5 à 15% de hausse pour les indices de référence.

Depuis quelques années, l'investissement durable, qui peut prendre plusieurs formes, est considéré comme au moins aussi rentable financièrement que l'investissement ordinaire. On trouve toutefois peu d'études scientifiques approfondies à ce sujet.

Mais des économistes belges viennent de se pencher sur la question dans un créneau très précis des placements durables: l'investissement à impact dans le cadre boursier. Cette manière d'investir se distingue d'autres approches, comme l'application de critères d'exclusion (on renonce à investir dans des entreprises polluantes, par exemple) ou encore la sélection d'un univers d'investissement à l'aide de critères ESG (environnementaux, sociaux et de bonne gestion). L'investissement à impact va plus loin: il consiste à miser exclusivement sur des entreprises qui ont pour objet d'avoir un impact social et environnemental positif mesurable, en plus d'être rentables.

Seize sociétés cotées

Par exemple, il peut s'agir d'entreprises qui permettent à des publics fragilisés de retrouver un accès au marché du travail ou qui développent des systèmes de lutte contre la pollution.

"Les résultats peuvent différer selon la manière dont la notion d'impact est considérée." Marek Hudon Professeur à l'ULB

Dans ce segment de l'ISR (investissement socialement responsable), le rendement financier est-il au rendez-vous? La réponse est négative, du moins si l'on prend en considération des entreprises à impact qui sont cotées en Bourse. Les auteurs de l'étude n'ont, en effet, pas étendu leur analyse au private equity (entreprises non cotées) qui a néanmoins un poids important dans le créneau de l'investissement à impact.

Pour parvenir à leurs conclusions, les auteurs ont constitué un indice composé de seize sociétés à impact cotées. Un tel indice n'avait encore jamais vu le jour parmi les nombreux indices boursiers existants. La sélection des actions a été réalisée avec l'aide d'Impact Group, une organisation britannique qui identifie les entreprises à impact via un processus d'admission strict. Le comportement de cet indice de l'investissement à impact a ensuite été analysé au regard d'indices classiques constitués de sociétés comparables au point de vue de la capitalisation, de la nationalité, etc. L'observation a été réalisée à partir de 2009, année où la définition de l'investissement à impact a vu le jour.

Rendement annuel négatif

Il apparaît que l'indice de l'investissement à impact sous-performe manifestement par rapport aux quatre indices de référence. À partir d'une valeur de 100 dollars en janvier 2009, il décline rapidement jusqu'en 2012 puis stagne aux alentours de 50 dollars les années suivantes, alors que les autres indices atteignent 290 à 350 dollars à la fin de la période étudiée. Il faut toutefois préciser qu'à partir de 2014, l'écart de rendement rétrécit. Reste que sur la période étudiée, le rendement annualisé de l'indice Impact est négatif, à savoir -7%, contre 12,5 à 15% de hausse pour les indices de référence.

"Les résultats peuvent différer selon la manière dont la notion d'impact est considérée", nuance Marek Hudon, professeur à l'ULB. "Nous avons opté pour une caractérisation importante de l'impact."

"Il semble que plus l'investissement est impliqué au point de vue de l'impact, plus il subit un coût." Marek Hudon Professeur à l'ULB

Un autre indice boursier, moins exigeant, n'a pas été retenu dans l'étude et obtient de meilleurs résultats. "Il semble que plus l'investissement est impliqué au point de vue de l'impact, plus il subit un coût", conclut M. Hudon.

L'étude démontre aussi que les actions à impact cotées offrent un potentiel de diversification moindre que la moyenne. Voilà matière à réflexion pour les investisseurs qui envisagent de miser sur ce segment particulier de l'ISR.