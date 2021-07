L’Opep+ dans l'impasse, le prix du pétrole repart de l'avant

Les membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et leurs dix alliés ont annulé leur réunion de lundi sans se donner de nouveau rendez-vous. Les cours du brut sont remontés à des plus haut en trois ans dans la foulée.

Demande d'équité

Voie étroite

Les cours repartent de l'avant

Sur les marchés, les cours du brut sont tout de suite repartis de l'avant, en remontant vers un nouveau plus haut en trois ans, à plus de 77 dollars pour le baril Brent et plus de 76 dollars pour son équivalent américain WTI, dans la foulée de cet abandon des discussions.