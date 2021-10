L'Opep n'accélère pas sa production, le prix du baril monte

Certaines sources avaient laissé entendre que l'Opep et ses alliés, qu'on qualifie d'"Opep +", envisageaient de procéder à une plus grande augmentation de production. Mais ce scénario a finalement été abandonné, ce qui a provoqué une nouvelle montée des prix pétroliers . Lundi après-midi, le cours du baril de Brent a dépassé 81 dollars pour la première fois depuis près de trois ans.

En 2020, l'Opep et ses alliés, qu'on qualifie d'"Opep +", s'étaient imposé une forte réduction de la production de pétrole, parce que la demande avait fortement chuté à cause des mesures de confinement dues à la pandémie de coronavirus. Les pays pétroliers avaient accepté de diminuer la production d'or noir de 5,8 millions de barils par jour. Cette baisse de l'offre avait pour but de soutenir les prix du brut qui avaient dégringolé à cause du plongeon de la demande.