L'Opep+ va augmenter légèrement sa production pour février

Selon Bjornar Tonhaugen, analyste de Rystad Energy, l'Opep+ est devenu confiant en partie parce que les données de transport en temps réel à l'échelle mondiale suggèrent qu' Omicron n'a pas encore eu d'impact significatif sur la demande de pétrole . "Les pannes (de production de pétrole) en cours en Libye, la reprise difficile de la production au Nigeria et les attentes réduites concernant la capacité de production russe ajoutent un poids haussier à l'échelle du côté de l'offre", ajoute-t-il.

Rappelons que les membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et leurs alliés, parmi lesquels on retrouve la Russie, ont entrepris l'an dernier d'augmenter progressivement l'offre mondiale de brut après les réductions sans précédent mises en œuvre en 2020 pour contrer la chute des prix provoquée par la pandémie. Ils ont désormais redémarré environ les deux tiers de la production interrompue .

Les facteurs de risque

Plusieurs analystes craignent cependant que l'Opep+ ne revoie son agenda dans les mois à venir. En cause notamment les tensions géopolitiques entre la Russie et l'Ukraine ou les négociations sur le nucléaire iranien. "Nous pensons que ces deux événements représentent des signaux majeurs qui pourraient rapidement modifier la trajectoire des prix [du pétrole] et tester le mécanisme de réponse rapide de l'Opep", préviennent les analystes de RBC.