L’or noir reste sur une voie ascendante

Depuis le début de l’année, le baril de Brent a connu un redressement remarquable, dans la foulée d’une reprise économique soutenue dans la plupart des économies du monde, et du maintien d’une bonne cohésion parmi les pays producteurs de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et de la Russie. Depuis les niveaux atteints en octobre 2020, il s’agit même d’un doublement pour le baril de Brent, qui est passé de 35 à plus de 75 dollars en l’espace de quelques mois. Dans la foulée, les cours des groupes pétroliers se sont également bien redressés et les fonds exposés sur le secteur ont généralement réalisé les meilleures performances durant le premier semestre.