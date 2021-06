La Banque d'Angleterre verdit ses obligations

Très sollicitée depuis la crise financière de 2008, la Banque d'Angleterre voit son rôle être toujours plus élargi . Au point que sa responsabilité première du contrôle de l'inflation devient quasiment subalterne.

directeur général des marchés de la Bank of England

"Notre objectif premier est d'améliorer les incitations pour les firmes qui feront les ajustements nécessaires pour atteindre l'objectif zéro carbone, et pas de seulement minimiser le bilan carbone de notre portefeuille d'obligations"

Le dernier budget présenté par le ministre des finances Rishi Sunak, au mois de mars, a marqué un virage historique puisque "The Old Lady" a vu son mandat étendu à la lutte contre le changement climatique. L'objectif d'un bilan carbone neutre d'ici 2050 passera par un rôle plus proactive de la banque centrale, qui n'a pas tardé à lancer une consultation visant à "verdir" son portefeuille d'obligations d'entreprises.