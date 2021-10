La BCE acte l'accélération de l'inflation mais garde le cap

La Banque centrale européenne entrevoit toujours un ralentissement de l'inflation en 2022 même si elle reconnaît que ça prendra un peu plus de temps que prévu.

"Notre analyse de la temporalité de l'inflation est correcte et conduira à une baisse dans le courant de 2022. Certes, cela va prendre un peu plus de temps que ce que nous avions prévu."

En attendant, "nous avons parlé inflation, inflation et encore inflation", a confié Christine Lagarde lors de sa traditionnelle conférence de presse. La hausse des prix constitue la principale source de préoccupation des investisseurs actuellement. Elle a atteint 3,4% en zone euro le mois dernier et devrait monter à 3,7%, selon l'estimation moyenne des économistes. Le chiffre officiel sera dévoilé vendredi.

La BCE a acté cette accélération. "L'inflation augmente, principalement à cause de la hausse des prix de l'énergie mais aussi parce que la reprise de la demande dépasse une offre sous pression", constatent les banquiers centraux de la zone euro dans leur communiqué officiel . " Nous prévoyons que l'inflation continuera à grimper à court terme mais diminuera ensuite dans le courant de l'année prochaine."

Les trois causes de l'inflation

Christine Lagarde s'est montrée plus précise à ce sujet: "Nous sommes confiants: cette analyse de la temporalité (de l'inflation, ndlr) est correcte et conduira à une baisse dans le courant de 2022. Certes, cela va prendre un peu plus de temps que ce que nous avions prévu." La présidente de la BCE a développé les raisons qui poussent l'institut monétaire à maintenir son scénario d'une inflation transitoire.