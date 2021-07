La BCE ancre sa politique monétaire dans le 21e siècle

" Cet objectif d’inflation est symétrique , ce qui signifie que les écarts négatifs et positifs sont également indésirables", précise l'institution francfortoise dans son communiqué . Et d'indiquer qu'une politique monétaire "particulièrement vigoureuse et ancrée dans la durée" sera mise en place si les taux d'intérêt nominaux se rapprochent de leur niveau plancher. "Cela peut aussi se traduire par une période intermédiaire d’inflation légèrement au-dessus de l’objectif. "

Un plan d'action contre le changement climatique

"Le changement climatique et la transition vers une économie plus durable affectent les perspectives de stabilité des prix par leur impact sur les indicateurs macroéconomiques tels que l'inflation, la production, l'emploi, les taux d'intérêt, l'investissement et la productivité, la stabilité financière et la transmission de la politique monétaire", lit-on dans un second communiqué. "De plus, le changement climatique et la transition carbone affectent la valeur et le profil de risque des actifs détenus au bilan de l'Eurosystème".