La BCE continuera ses achats à un rythme plus modéré

La Banque centrale européenne (BCE) a dû se rendre à l'évidence. Compte tenu de l'amélioration de la situation économique dans la zone euro, des achats d'actifs aussi massifs ne se justifiaient plus. L'institut monétaire a donc annoncé jeudi une légère diminution de ses emplettes sur les marchés . "Des conditions de financement favorables peuvent être maintenues avec un rythme légèrement plus faible d’achats nets d’actifs", constate le conseil des gouverneurs, l'organe décisionnel de la BCE, dans le traditionnel communiqué publié après sa réunion de politique monétaire.

La plupart des investisseurs anticipaient une telle baisse des achats de la BCE . D'autant plus qu' en pratique, cette diminution semblait déjà se profiler . Alors que, depuis avril, la banque centrale dépensait plus de 80 milliards d'euros par mois dans le cadre du PEPP (pandemic emergency purchase programme), son programme d’achats d’urgence face à la pandémie, elle s'était contentée d'acheter pour 65 milliards d'euros en août , selon les dernières données disponibles .

Achats "modérément" plus faibles

Mais pour Christine Lagarde, la présidente de la BCE, le "léger" ralentissement des achats annoncé jeudi "n'est pas un 'tapering' (réduction précédant l'arrêt du programme, ndlr)": "Ce que nous faisons, c'est recalibrer le PEPP, comme nous l'avions déjà fait en décembre et en mars", a-t-elle assuré.

"Nous avons regardé les conditions financières et en avons conclu qu'elles étaient favorables. Nous pensons que nous pouvons maintenir des conditions de financement favorables avec un rythme d'achats modérément plus faible ."

Comment traduire ce nouveau tempo des acquisitions de la BCE? "En pratique, ce que signifie un 'rythme modérément plus faible' reste obscur", observe Carsten Brzeski, chef économiste d'ING en Allemagne et spécialiste de la politique monétaire européenne. "Nous pensons que la BCE continuera à acheter entre 60 et 70 milliards d'euros par mois jusqu'à la fin de l'année."