La BCE est plus optimiste mais laisse ses mesures inchangées

La Banque centrale européenne (BCE) a maintenu sa politique monétaire inchangée malgré le constat d'une amélioration de la situation économique. Les taux d'intérêt directeurs de la zone euro restent inchangés et les achats d'actifs continuent au rythme actuel, a décidé l'institut monétaire lors de sa réunion de jeudi. Pourtant, les prévisions économiques pour cette année et l'an prochain ont été revues à la hausse.

La BCE table désormais sur une croissance du PIB (produit intérieur brut) de la zone euro de 4,6% cette année, contre 4% selon ses projections précédentes, en mars, et en 2022, la croissance devrait atteindre 4,7% au lieu des 4,1% attendus il y a trois mois. De plus, les risques relatifs à l'évolution future de la croissance sont désormais équilibrés, une première depuis 2018, alors qu'ils pointaient auparavant vers une possible baisse.