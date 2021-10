La BCE ne pourra pas ignorer la montée de l'inflation

Exercice de communication délicat en perspective pour la Banque centrale européenne (BCE) . Jeudi, l'institut monétaire doit se pencher sur sa politique monétaire mais aussi, et surtout, commenter le récent essoufflement de la croissance économique sur fond d'accélération de l'inflation . D'une part, la BCE va devoir justifier le maintien de ses mesures de soutien à l'économie mais d'autre part, elle ne pourra pas ignorer la nouvelle donne conjoncturelle, et en particulier l'accélération de la hausse des prix.

Selon ses dernières prévisions , l'institution de Francfort table sur un taux d'inflation de 2,2% cette année et de 1,7% l'an prochain. Mais en septembre, la montée des prix a atteint 3,4%, son niveau le plus élevé depuis 2008 . Les économistes estiment, en moyenne, qu'elle aura accéléré à 3,7% ce mois-ci. Le chiffre officiel de l'inflation d'octobre ne sera connu que vendredi.

" Adapter les anticipations de la BCE à la nouvelle réalité des marchés conduirait mécaniquement à une nouvelle augmentation des projections d'inflation pour 2022 et 2023, de 0,1 à 0,2 point de pourcentage", estime Carsten Brzeski, chef économiste d'ING en Allemagne et observateur attentif de la politique monétaire européenne.

Quel avenir pour les achats?

Autrement dit, la BCE ne pourra pas ignorer que l'inflation progresse plus vite que prévu. Or, les risques liés à la montée des prix ont été discutés lors de la dernière réunion de l'institution gardienne de l'euro, en septembre. Les "faucons", c'est-à-dire les banquiers centraux partisans d'un contrôle plus strict de l'inflation via une politique monétaire plus ferme, ont manifestement haussé le ton face aux "colombes", les tenants d'une politique monétaire souple de nature à favoriser la croissance économique.