La BCE se donne deux ans pour plancher sur l'euro numérique

L'Euro numérique se précise. Mercredi, la Banque centrale européenne (BCE) a lancé la première étape officielle de ce projet, qui devrait aboutir à la création d'un équivalent électronique des pièces et billets de la zone euro. "Le conseil des gouverneurs (organe décisionnel de la BCE, NDLR) a décidé aujourd'hui de lancer la phase d'investigation d'un projet d'euro numérique", indique l'institution européenne dans un communiqué .

"Nous avons réalisé des analyses poussées et mené certaines expériences, avec des résultats encourageants, ce qui nous a conduits à décider de débuter le projet d'un euro numérique."

Le lancement officiel de cet examen approfondi intervient après une phase d'expérimentation qui a duré neuf mois. En octobre 2020, la BCE avait, en effet, lancé une vaste consultation publique ainsi que des essais pratiques visant à examiner la faisabilité technique de cette monnaie électronique. Le résultat de cette étape exploratoire est satisfaisant: "Durant cette période, nous avons réalisé des analyses poussées, sollicité l'avis de citoyens et de professionnels et mené certaines expériences, avec des résultats encourageants", détaille Christine Lagarde, la présidente de la BCE. "Tout cela nous a conduits à décider de passer à la vitesse supérieure et de débuter le projet d'un euro numérique."