La Bourse de Tokyo parie sur un antinucléaire pour diriger le Japon

Ce lundi, le Nikkei et le Topix , l'indice élargi de la place de Tokyo, ont poursuivi leur grimpette, ponctuant de belle manière une sixième séance de rang dans le vert. Le Topix a même franchi un pic qu'il n'avait plus atteint depuis le mois d'août 1990.

Un antinucléaire en tête des sondages

Parmi les candidats en lice pour reprendre les rênes du parti au pouvoir, on retrouve Fumio Kishida , ancien ministre des Affaires étrangères et fervent supporter d'un nouveau plan de relance beaucoup plus ambitieux. .

Un "effet Kono" s'est déjà fait ressentir dans les échanges à la Bourse de Tokyo. Exemple avec l'action de l'exploitant de centrales solaires et de biomasse, Renova . Elle a terminé la séance de lundi sur un bond de 15,43%. Même constat pour le spécialiste de l'énergie solaire West Holdings dont le titre à gonfler de plus de 9% sur la séance pour atteindre un niveau record.

Le Topix a encore de la marge

Sur les marchés asiatiques, la place de Tokyo évolue loin devant les autres. Le Topix a pris plus de 13% depuis le début de l'année alors que les indices chinois et hongkongais perdent des plumes à cause des coups de pression à répétition de Pékin sur ses géants technologiques. En Europe, le Stoxx 600 gagne près de 20% en 2021 et le S&P 500 de la Bourse de New York avance de 21% sur la même période.