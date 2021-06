La Commission appose sa marque sur les marchés

La Commission a finalement levé 20 milliards, le double de ce qui était attendu initialement. Cet emprunt noté "triple A" offrait un rendement à l’émission de 0,086%, soit quand même 0,32% de plus que l’emprunt d’État allemand de 10 ans doté de la même notation. Un supplément de rendement destiné à attirer l’investisseur. En fait, ce rendement européen était finalement assez proche du taux de rendement de l’emprunt belge à 10 ans, pourtant d'un rating inférieur. Ce sont des gestionnaires de fonds, des trésoreries de banques et des banques centrales qui ont été les plus gros acheteurs du papier européen.

Le même jour, on a appris que la Commission a suspendu de ses émissions obligataires par syndication dix grandes banques: JPMorgan Chase, Citigroup, Bank of America, Barclays, Deutsche Bank, Nomura, UniCredit, NatWest, Natixis et Crédit Agricole. La Commission accuse ces banques d’entente et d’avoir enfreint les règles anti-trust en matière obligataire par le passé. Un coup dur pour ces institutions qui vont devoir prouver qu'elles ont mis en place des mesures correctrices avant de pouvoir reprendre du service.