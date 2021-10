La croissance de LVMH estimée plus lente à cause de la Chine...

Cette forte progression enregistrée d'avril à juin est toutefois flatteuse car les revenus de LVMH avaient lourdement chuté au deuxième trimestre 2020 à cause du pic de la crise sanitaire atteint à l'époque. Mais même si on se réfère aux chiffres de 2019, la croissance des ventes du groupe de luxe est attendue en décélération . Selon les analystes, les revenus du troisième trimestre de cette année devraient s'afficher en progression de 12% par rapport à la même période deux ans plus tôt, contre une hausse de 17% au deuxième trimestre 2021 par rapport à la période comparable de 2019.

Ce ralentissement attendu de LVMH peut expliquer pourquoi son action est restée à la traîne ces derniers mois. Alors que le titre affiche encore un gain de plus de 20% en 2021, il est en recul de plus de 5% depuis la fin du premier semestre.

La diversification, un atout

"Avec son portefeuille de produits plus défensif, LVMH est le mieux positionné dans son secteur si on se dirige effectivement vers un ralentissement conjoncturel."

UBS s'inquiète des conséquences du ralentissement de la croissance chinoise pour LVMH. La banque souligne aussi que les restrictions à la mobilité devraient continuer jusqu'en hiver, ce qui risque de nuire aux ventes de produits de luxe . Morgan Stanley estime que la décélération devrait venir principalement de Chine et d'Asie du sud-est, à cause d'une remontée du nombre de contaminations.

HSBC est moins pessimiste. Selon elle, grâce à ses "marques dominantes", telles que Louis Vuitton, Dior et Tiffany, LVMH devrait voir ses ventes ralentir "seulement modérément" à court terme. HSBC estime que grâce à sa diversification, le groupe de luxe devrait pouvoir traverser une période de plus faible croissance "beaucoup mieux" que ses concurrents.

"Mieux positionné"

"Nous pensons que LVMH est le mieux positionné dans le secteur si on se dirige effectivement vers un ralentissement conjoncturel, avec son portefeuille de produits plus défensif et une exposition plus faible à la Chine." Selon la banque suisse, un tiers des ventes de LVMH sont réalisées sur le marché chinois, contre environ 38% pour les principaux concurrents du groupe de luxe.