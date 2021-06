La dette prend du poids. C'est grave, docteur?

Surprenant! La rivalité entre la Belgique et la France n’existe pas seulement dans le football, elle existe aussi en matière d’endettement! Le fait que la France a dépassé la Belgique en matière d’endettement public a été qualifié de bonne nouvelle du côté de l’Agence belge de la dette. Pourtant, il s’agit là d’une bien maigre consolation. Avec une dette de 115,7% en pourcentage du Produit intérieur brut (PIB) pour la France contre 114,1% pour la Belgique, les deux pays font malheureusement partie des mauvais élèves de la classe.

Si la Belgique est repassée en 2020 au-delà du seuil des 100%, c’est évidemment en raison de la crise du coronavirus qui a nécessité du côté de l’État le déploiement de moyens considérables pour en atténuer les effets. Et si le montant de la dette a augmenté au numérateur, le PIB a baissé au dénominateur, ce qui a amplifié la détérioration du pourcentage d’endettement.

Mais les problèmes belges datent d’avant le Covid-19. La dette publique avait déjà enregistré une progression sensible lors de la crise financière de 2008- 2009. Au cours de ces deux années, le taux d'endettement a connu une hausse de 13 points de pourcentage. D’un niveau d’endettement qui se situait encore à 87% en 2007, la Belgique se dirige vers 117% d’ici 2023-2024, si l'on en croit l'Agence de la dette. Soit un bond de 30 points de pourcentage! Cela commence à peser lourd, très lourd. Le Bureau du plan parle même d’un franchissement du seuil des 120% en 2025. On est bien loin des 60% du Traité de Maastricht.

Après tout, les taux d'intérêt semblent quand même plus proches d'une remontée que d'une nouvelle baisse.

Par ailleurs, comme l'indique le rapport de l’Agence de la dette, le taux d'endettement de 2020 ne constitue pas un record pour la Belgique. Là aussi, c’est une maigre consolation. Ce taux d'endettement avait effectivement culminé à 134% en 1993. C’était avant le plan global de redressement destiné à faire rentrer la Belgique dans l’euro. Et nous n’avons plus des Jean-Luc Dehaene ou Philippe Maystadt pour nous remettre sur le droit chemin.

La seule vraie bonne nouvelle, c’est que le taux d'intérêt moyen de la dette reste faible (1,6%) et que la structure de la dette garantit que ce taux moyen ne pourra augmenter que progressivement en cas de hausse des taux d'intérêt. Le fait que les taux d'intérêt sont inférieurs à la croissance du PIB constitue également un élément favorable pour la soutenabilité de la dette.