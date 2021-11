La Fed annonce son retrait progressif des marchés

La Réserve Fédérale américaine a annoncé son retrait progressif des marchés à partir de ce mois-ci. Jerome Powell, le président de la Fed, a indiqué que la Fed peut rester patiente pour relever ses taux d'intérêt.

La Réserve Fédérale américaine (Fed) a annoncé ce mercredi son retrait progressif des marchés dès ce mois-ci. Elle réduira de 15 milliards de dollars par mois ses rachats d'actifs, a-t-elle indiqué dans un communiqué. Jusqu'à présent, la banque centrale rachetait 120 milliards de dollars d'actifs par mois, afin de soutenir l'économie américaine. Elle a aussi précisé qu'en cas de changements dans ses perspectives économiques, elle pourrait ajuster son opération, qui touchera en principe à sa fin en juin 2022. Elle n'a en revanche pas touché à ses taux d'intérêt, actuellement compris dans une fourchette entre 0 et 0,25%.

L'annonce de la Fed n'a pas créé la surprise, car les analystes s'attendaient à un tel retrait de la banque centrale sur les marchés. Le montant annoncé des retraits de rachats d'actifs correspond aux attentes du marché. A Wall Street, les indices S&P 500 et Dow Jones ont progressé après cette annonce. En revanche, sur les marchés obligataires, l'écart de rendement entre les obligations à court et à long terme s'est accentué, car les investisseurs ne sont pas tout à fait confiants dans la capacité de la banque centrale à contrôler l'inflation. Sur le marché des changes, le dollar a reculé face aux autres devises car les investisseurs ont été soulagés par la perspective que la Fed ne va pas relever très vite ses taux d'intérêt.

La Fed peut être patiente

Nous ne pensons pas que ce soit le bon moment pour augmenter les taux d'intérêt parce que nous voulons voir le marché du travail guérir davantage. Jerome Powell Président de la Fed

Les analystes anticipent que la banque centrale américaine relèvent une à deux fois ses taux d'intérêt l'année prochaine. Mais Jerome Powell, le président de la Fed, a indiqué lors de la conférence de presse qui a suivi la réunion de politique monétaire que "nous pensons que nous pouvons être patients. Si une réponse s'impose, nous n'hésiterons pas". "Nous ne pensons pas que ce soit le bon moment pour augmenter les taux d'intérêt parce que nous voulons voir le marché du travail guérir davantage", a-t-il déclaré.

Il a constaté que les pressions inflationnistes "risquent de persister l'année prochaine". Mais il a indiqué que celles-ci sont dûes "principalement à une pénurie de biens à un moment de forte demande". Il a souligné que "les salaires ne remontent que lentement, à un rythme en dessous de l'objectif d'inflation " de la Fed. "Nous devons composer entre une inflation plus élevée et ce qui se passe sur le marché de l'emploi" a-t-il ajouté. Mais il a constaté que le marché de l'emploi américain n'est pas arrivé à sa capacité maximum. "En ce moment, des gens restent en dehors du marché de l'emploi en raison de soins ou par peur du covid-19" a-t-il indiqué. "Nous pensons qu'après le covid-19, nous pourrions arriver à une capacité maximum du marché de l'emploi" a-t-il précisé. Mais il a aussi dit s'attendre à ce que l'inflation diminue au deuxième, voire troisième trimestre de l'année prochaine.

La mesure d'inflation préférée de la Fed s'élevait à 4,4% au cours des douze mois se terminant en septembre, la plus élevée en trois décennies et plus du double de l'objectif de la banque centrale. Les attentes des consommateurs concernant les prix ont grimpé à 4,2 % au cours du même mois, le niveau le plus élevé jamais enregistré depuis 2013.

Il s'agit désormais d'une description moins certaine des conditions inflationnistes, indiquant un certain malaise quant aux causes de l'inflation et à sa durée probable. Michael Shaoul PDG de Marketfield Asset Management