La Fed observe des progrès dans l'économie américaine

La banque centrale américaine a laissé sa politique monétaire inchangée. Elle constate des progrès vers ses objectifs de plein emploi et de stabilité des prix.

Le soutien monétaire exceptionnel à l'économie américaine reste en vigueur mais la Réserve fédérale (Fed) semble confirmer le scénario d'une annonce prochaine d'une réduction de ses achats d'actifs. Ce mercredi, la banque centrale des États-Unis a annoncé le maintien de son principal taux d'intérêt directeur dans une fourchette allant de 0% à 0,25% et la poursuite de ses achats d'actifs au même rythme.

La banque centrale des États-Unis achète, chaque mois, 120 milliards de dollars d'obligations (80 milliards) et de crédits titrisés (40 milliards), ce qui permet de faire pression sur les taux d'intérêt dans l'ensemble de l'économie US.

Cette décision de politique monétaire était largement attendue par les économistes et les investisseurs. Ceux-ci attendaient surtout l'analyse de la Fed concernant la situation économique , caractérisée par un récent ralentissement de la reprise, sur fond de propagation du variant Delta du coronavirus, et une inflation toujours élevée.

"Les indicateurs de l'activité économique et d'emploi ont continué à se renforcer."

Dans son communiqué , le comité de politique monétaire de la Fed (FOMC: Federal open market committee) estime que "l'économie a fait des progrès vers" ses objectifs de plein emploi et de stabilité des prix . Selon les banquiers centraux américains, "les indicateurs de l'activité économique et d'emploi ont continué à se renforcer".

Pas de mention du variant Delta

En outre, le communiqué de la banque centrale américaine ne mentionne pas du tout le variant Delta , dont la propagation inquiète les investisseurs. Mais lors de sa traditionnelle conférence de presse, Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, a déclaré, au sujet de ce variant: "Il ne semble pas que les effets seront très importants." "La trajectoire de l'économie continue à dépendre de la course du virus", martèle toutefois le FOMC dans son communiqué.

Encore "loin" du plein emploi

Jerome Powell, a par ailleurs indiqué que l'inflation devrait revenir vers l'objectif à long terme de la Fed, à savoir 2%. Il a toutefois noté la possibilité que la hausse des prix se révèle plus élevée et plus persistante qu'attendu par la banque centrale. Mais il a prévenu que celle-ci utiliserait les instruments à sa disposition pour ramener l'inflation à 2% si nécessaire. Il n'y aura pas de "période prolongée" d'inflation au-delà de ce niveau, a-t-il affirmé.