La Fed prendra-t-elle le virage tellement attendu à Jackson Hole?

Le virus jette donc une ombre de plus sur Jackson Hole. Il y a 18 mois, la pandémie a contraint la Fed à ouvrir tout grands les robinets des mesures de relance. Depuis, la banque centrale américaine rachète tous les mois l’équivalent de 120 milliards de dollars d’obligations – bons d’Etat, créances hypothécaires titrisées, obligations d’entreprises – pour maintenir les taux bas et relancer l’économie. Le bilan de la Fed a gonflé pour atteindre aujourd’hui le niveau sans précédent de 8.300 milliards de dollars .

Changements de stratégie

Cela fait des semaines que les spéculations vont bon train sur la question de savoir si oui ou non Jerome Powell annoncera le "tapering" à Jackson Hole. La conférence sert plus souvent de podium pour l’annonce de changements de stratégie. L’an dernier, la Fed avait dévoilé sa nouvelle stratégie d’objectif d’inflation de 2% "en moyenne", où une période d’inflation trop basse – comme les dernières années – est compensée par une inflation plus élevée, et dès lors tolérée.