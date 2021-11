La future présidence de la Fed sur le point d'être clarifiée

Bientôt une incertitude de moins pour les marchés financiers. D'ici mercredi prochain, on devrait connaître le nom de la personne qui dirigera la Réserve fédérale (Fed) à partir du 1er février 2022. Le président des États-Unis, Joe Biden, auquel revient la décision sur cette nomination, a indiqué qu'il se prononcerait très bientôt. Une annonce est attendue au plus tard avant le congé de Thanksgiving qui sera fêté jeudi prochain outre-Atlantique.

La "colombe" Brainard

Mais ce qui distingue surtout Brainard de l'actuel président de la Fed, c'est qu' elle est favorable à un contrôle plus strict du secteur financier . Powell, lui, a plutôt eu tendance à laisser faire les banques et autres institutions de Wall Street, ce qui lui est d'ailleurs reproché par certains élus démocrates.

Femmes et minorités raciales

Joe Biden devrait procéder à d'autres nominations à la Fed. Un poste de gouverneur reste vacant et il faut désigner un vice-président ainsi qu'un second vice-président chargé de la supervision bancaire.

La décision concernant la présidence de la Fed n'est pas la seule que Joe Biden doit prendre. D'autres fonctions et mandats sont à pourvoir. Un siège de gouverneur reste vacant. Et il faut aussi désigner un vice-président et un second vice-président chargé de la supervision bancaire. Ce dernier poste pourrait d'ailleurs revenir à Brainard dans l'hypothèse où elle n'accéderait pas à la plus haute fonction de l'institution.

Pour les autres strapontins, les observateurs de la Réserve fédérale considèrent que la Maison-Blanche pourrait favoriser la nomination de femmes et de candidats issus de minorités raciales , compte tenu de la volonté de l'administration Biden de promouvoir davantage d'égalité jusqu'aux plus hautes fonctions.

Parmi les noms les plus cités figurent notamment William Spriggs, le chef économiste de l'AFL-CIO (American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations), la plus grande organisation syndicale des USA, et Seth Carpenter, le chef économiste à l'international de la banque Morgan Stanley. Tous deux sont afro-américains. Plusieurs femmes sont aussi sur les rangs, comme Lisa Cook, professeure à l'université du Michigan, ou encore Karen Dynan, professeure à Harvard. La Fed devrait donc changer de visage dans les semaines à venir.