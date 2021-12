La menace de l’inflation américaine au menu de la Fed

Ce mercredi soir, la banque centrale des États-Unis devrait adopter une attitude beaucoup plus ferme face à l'inflation qui a atteint 6,8% outre-Atlantique en novembre, ce qui n'était plus arrivé depuis près de 40 ans. Cet emballement de la hausse des prix commence à préoccuper les banquiers centraux américains , au point que Jerome Powell, le président de la Fed, a reconnu, il y a deux semaines, que l'inflation n'était plus temporaire .

Hausse de taux dès 2022

Mais ce qui retiendra le plus l'attention, ce sont les anticipations des membres de son comité de politique monétaire concernant le niveau futur des taux d'intérêt . Celles-ci devraient traduire une intention de relever déjà au moins une fois les taux directeurs en 2022. Auparavant, les banquiers centraux US étaient divisés à ce sujet .

Mais à présent, "les perspectives d'inflation sont attendues beaucoup plus persistantes aux États-Unis, principalement à cause de son marché de l'emploi tendu, mais aussi à cause du poids beaucoup plus élevé octroyé à l'inflation de l'immobilier", souligne Gergely Majoros, membre du comité d’investissement stratégique de Carmignac.