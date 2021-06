La nouvelle génération qui s'inspire de Buffett

La gestionnaire Samantha McLemore s'inspire de Warren Buffett, mais voit aussi beaucoup plus large.

Qui sont les jeunes gestionnaires qui investissent dans la "valeur" (value investing), comme le fait l'illustre Warren Buffett? Le magazine américain Barron's a tenté d'en dénicher un certain nombre, constatant, au passage, que ces gestionnaires adoptent une vue plutôt flexible du "value investing". L'idée globale reste d'acheter d'excellentes sociétés à un prix attrayant en adoptant une vue de long terme, mais cela n'exclut pas des positions plus agressives.

Samantha McLemore estime que le bitcoin est de l’or digital, capable de protéger de l’inflation.

Samantha McLemore, 41 ans, fait partie de cette nouvelle génération d'investisseurs. Elle a passé toute sa carrière à travailler aux côtés du gestionnaire Bill Miller, d’abord chez Legg Mason et ensuite chez Miller Value Partners. Bill Miller ne cache pas son enthousiasme: "Elle a toutes les caractéristiques que Buffett recherche chez un gestionnaire. Elle est patiente, orientée sur le long terme et ne laisse pas le comportement du marché influencer sa pensée."

Patient Capital Management

L'an dernier, Samantha McLemore a fondé sa propre firme d’investissement, Patient Capital Management, tout en cogérant le fonds Miller Opportunity Trust, qui affiche un return moyen annuel de 23% sur les cinq dernières années. Ce fonds investit dans Amazon, Uber, mais aussi dans le bitcoin.

Samantha McLemore a également investi dans la cryptomonnaie pour Patient Capital. Elle a donc une vision plus large de l'univers d'investissement que Warren Buffett et son associé Charlie Munger. Ce dernier avait indiqué récemment que le bitcoin était "dégoûtant". Samantha McLemore n'est pas du tout de cet avis. Elle estime que le bitcoin est de l’or digital, capable de protéger de l’inflation. Et, selon elle, la récente baisse constitue une opportunité d'investissement.