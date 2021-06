La pandémie a changé les investisseurs (fortunés)

Pas moins de 90% des investisseurs fortunés soulignent que la pandémie les a incités à vouloir mieux aligner leurs investissements sur leurs valeurs . C’est le résultat de l’ Investor Watch Survey réalisé par la banque suisse UBS. Le sondage porte sur 3.800 investisseurs répartis dans 15 pays (la Belgique n’est pas reprise). Ces investisseurs sont âgés de plus de 25 ans et disposent d’au moins 1 million de dollars en actifs financiers.

Bien entendu, il faut toujours se méfier des sondages et de leurs résultats, avec un écart possible entre ce que les gens répondent et comment ils agissent dans la réalité. Ceci étant posé, il est encourageant de constater que les investissements avec un but social ou environnemental seront une priorité pour les investisseurs dans les années à venir.