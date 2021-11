La perdante et... la gagnante de la semaine

Perdante, car, étant l’unique démocrate au conseil des gouverneurs de la Fed, d’aucuns la voyaient bien propulsée à la tête de l’institution monétaire. Gagnante, car elle monte en grade avec sa nomination en tant que vice-présidente. Elle gagne ainsi encore en visibilité et certains voient déjà en elle une future présidente de la banque centrale ou une potentielle secrétaire au Trésor , un poste que lui avait soufflé récemment Janet Yellen.

On peut compter sur Brainard pour défendre une réglementation bancaire et financière plutôt stricte.

Lundi, Lael Brainard n’a pas affiché le moindre soupçon de déception lors de l’annonce faite à la Maison-Blanche par Joe Biden. Même si elle est considérée comme une vraie colombe monétaire, elle a évoqué le combat à mener contre l'inflation. Mais elle a aussi insisté sur la nécessité de soutenir une croissance économique qui soit plus inclusive et plus durable pour les générations futures.