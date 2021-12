La plus forte dérouillée pour l'or depuis 2015

L'or termine l'année en dessous de son point de départ, après une année 2021 sinueuse qui a vu la reprise économique mondiale réduire la demande pour le métal jaune.

Avec les étincelles réalisées sur le marché des actions en 2021, les investisseurs ont délaissé la plus précieuse des valeurs refuges. Malgré une ultime séance positive ce vendredi, le cours de l'once d'or affiche un recul de 4,3% sur l'année. Il faut remonter à l'année 2015 pour retrouver un métal jaune en moins bon état.

Cette année, l'or s'est négocié entre 1.676 et 1.959 dollars l'once, après avoir enregistré sa meilleure performance annuelle en dix ans l'année dernière, au cours de laquelle il a également touché un sommet historique au-dessus des 2.000 dollars.

Effet dollar

Avec un dollar qui a repris de la vigueur en 2021, le lingot d'or est devenu plus cher pour les acheteurs détenant d'autres devises.

"L'or a raisonnablement bien résisté compte tenu de tout le développement favorable à la croissance et de toute la normalisation de la politique monétaire." Dominic Schnider UBS Wealth Management

Et le fait que les banques centrales sont plus que jamais prêtes à remonter les taux d'intérêt éloigne également les investisseurs de l'or. Des rendements obligataires plus élevés peuvent réduire l'appétit pour les lingots qui, rappelons-le, n'offrent pas de coupon.

Ce qui fait dire à Dominic Schnider, responsable des matières premières et du forex chez UBS interrogé par l'agence Bloomberg, que "l'or a raisonnablement bien résisté compte tenu de tout le développement favorable à la croissance et de toute la normalisation de la politique monétaire.

Pour Dominic Schnider, "on pourrait dire que si nous n'avions pas d'inflation, les prix de l'or seraient déjà beaucoup plus bas." L'analyste précise en outre que la performance de l'or sur l'année était plutôt positive pour les investisseurs en euros ou en yens.

Pas le seul à plaindre

L'or n'est pas le seul métal précieux négligé par les acheteurs. L'argent est en passe de connaître sa pire année depuis 2014, avec une chute de plus de 12%. Le platine a chuté de plus de 9%, et le palladium se dirigeait vers sa plus forte baisse annuelle depuis 2015 avec un glissement de plus de 20%.

Et pour l'année 2022, les spécialistes du métal jaune sont très prudents au moment d'estimer l'orientation future du prix de l'or. Tous estiment que le resserrement de la politique monétaire de la Fed va créer de nouveaux vents contraires pour les métaux précieux.

Chez ABN Amro, on prévoit une baisse marquée de l'or en 2022 et en 2023 avec un scénario où l'once d'or terminerait la nouvelle année autour de 1.500 dollars et l'exercice suivant à 1.300 dollars.