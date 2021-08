La pression sanitaire diminue pour le brasseur Carlsberg

Les principaux indices actions en Europe ont clôturé en ordre dispersé, les investisseurs optant pour la prudence avant la publication des dernières "minutes" de la Réserve fédérale. Le CAC 40 a cédé 0,73% et le Footsie britannique 0,16%, tandis que le Dax a rebondi de 0,28%.

"Jusqu'à présent, la semaine n'a pas été formidable pour les marchés européens quand bien même les pertes ont été modérées si on les compare aux gains de ce mois-ci", note Michael Hewson, analyste de CMC Markets.

Au niveau sectoriel, la tendance européenne a été menée par des valeurs défensives comme les compartiments des services aux collectivités ou "utilities" (+1,37%), de la santé (+0,84%), et de l'immobilier (+0,61%). On retrouve dans le bas du tableau des secteurs cycliques à l'instar des matières premières (-2,28%) ou de l'automobile (-0,35%).

Encore des résultats meilleurs que prévu

Le titre Alcon a signé la meilleure performance en Europe, avec un bond de 13,51%. Le fabricant suisse d'appareils médicaux a relevé ses prévisions annuelles après avoir dévoilé, mardi soir, un bond de 75% (69% à taux constant) de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre. "La saine reprise de l'activité sous-tend notre confiance dans la croissance de notre chiffre d'affaires avec une innovation continue et la demande croissante de soins oculaires", a commenté son CEO David Endicott dans un communiqué. Le groupe vise désormais des ventes nettes entre 8 et 8,2 milliards de dollars en 2021, contre 7,8 et 8 milliards prévus auparavant.