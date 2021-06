La réouverture de l’économie place l’Europe sous les projecteurs

Les investisseurs peuvent se frotter les mains à propos des six premiers mois de l’année. Depuis le 1 er janvier, les bourses européennes ont gagné 16% , l’indice Bel20 affichant un résultat proche de la moyenne, avec une hausse de 15% . Beaucoup seraient heureux d’obtenir un tel résultat sur toute une année. L’obtenir en six mois relève quasiment du miracle.

La réouverture de l’économie mondiale – qui est le résultat de la rapidité de la mise en place des campagnes de vaccination – a poussé les investisseurs à privilégier les actions cycliques et de valeur (ou "value").

La Chine et le Japon à la traîne

La bourse japonaise a déçu, avec un rendement d’à peine 1% , qui s’explique, notamment, par la lenteur de la vaccination contre le coronavirus. La Chine laisse également à désirer, avec un rendement de 6% . "Les autorités veulent éviter une surchauffe de l’économie et ont pris des mesures pour contrôler la hausse des crédits . Elles ne veulent pas reproduire l’erreur commise en 2008 et font tout pour éviter une bulle spéculative. Nous sommes cependant toujours positifs envers les actions chinoises", explique Juvyns.

Autre avantage des bourses de Shanghai et de Shenzhen : elles sont décorrélées des bourses européennes . Une raison de plus de détenir des actions chinoises en portefeuille. "Les actions cotées en Chine sont surtout détenues par des investisseurs chinois. La part des investisseurs étrangers est encore inférieure à 10%, ce qui donne au marché boursier chinois sa propre dynamique", ajoute Juvyns.

Les marchés émergents pénalisés

Depuis le début de l’année, rares sont les bourses qui affichent des résultats négatifs. La bourse turque fait exception, avec une perte de 18% (lire encadré). Les autres marchés émergents affichent des résultats bien meilleurs que la Turquie, mais avec une hausse de 8% de l’indice MSCI Emerging Markets , on peut dire que ces marchés ont clairement sous-performé en comparaison avec l’Europe et les États-Unis.

"Nous attendons une forte hausse des bénéfices des entreprises, ce qui pourrait booster davantage les cours de bourse. Mais les gains devraient de plus en plus venir des dividendes. "

What’s next?

À quoi pouvons-nous nous attendre au second semestre? Un autre rallye de 15% serait trop beau. "Les investisseurs doivent comprendre que la seconde moitié de l’année sera plus difficile que la première. Les arbres ne montent pas jusqu’au ciel", rappelle Erik Joly.

"Nous attendons une forte hausse des bénéfices des entreprises , ce qui pourrait booster davantage les cours de bourse. Mais les gains devraient de plus en plus venir des dividendes . Après les suppressions des dividendes en 2020, il est temps de les augmenter", estime Vincent Juvyns. Le stratège de JPMorgan AM mise sur les plus petites actions de Wall Street, par exemple sur les actions de l’indice Russell2000, ainsi que sur l’Europe.

Des actions plutôt que des obligations

L’expert fait à nouveau référence au célèbre TINA (There Is No Alternative). "On peut dire que les actions sont chères. Mais quid des obligations? Elles se négocient à un rendement réel négatif (taux moins inflation, NDLR). Et le cash est le plus cher de tous. Il brûle sur votre compte d’épargne."