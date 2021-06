La reprise dope le prix du pétrole et des métaux de base

Du matériel pour la construction

Parmi les métaux industriels, les principaux gagnants sont le minerai de fer, l’aluminium et le cuivre. La construction de logements et les investissements publics utilisent davantage de métaux. Dans de nombreux pays, les taux bas combinés à la pandémie ont profité aux nouvelles constructions et aux travaux de rénovation d’habitations. Les États-Unis et l’Union européenne ambitionnent de réaliser d’importants investissements dans les infrastructures de transport et dans les énergies renouvelables.