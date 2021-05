La semaine prochaine

Il sera encore question de confiance le même jour, mais aux États-Unis. Il s'agira cette fois de vérifier le niveau de la confiance des consommateurs américains, mesurée par le Conference Board. Les économistes tablent sur une petite baisse à 119,5 après 121,7 en avril. Ces chiffres sont cruciaux, car la consommation est le principal moteur de la croissance de la première économie mondiale. Outre-Atlantique, le marché immobilier est aussi un paramètre important: quand la brique US va, tout va, parce que les Américains ont tendance à oser dépenser davantage quand la valeur de leur maison est plus élevée. On suivra donc attentivement les chiffres des ventes de logements neufs pour le mois d'avril. Les économistes tablent sur 950.000 contrats, contre 1,021 million en mars.