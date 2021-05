La semaine prochaine

La semaine boursière à venir débutera en mode mineur avec une séance particulièrement calme attendue en Europe lundi, faute de la présence des investisseurs américains et britanniques. Wall Street sera en effet fermée à cause du Memorial Day , jour férié dédié à la commémoration des soldats tombés au front. Quant à la Bourse de Londres, elle restera porte close pour le Spring Bank Holiday .

Mais dès mardi, les intervenants des marchés devront rester en alerte: on recevra les chiffres de l'inflation de la zone euro pour le mois de mai. La hausse des prix à la consommation devrait avoir accéléré à 1,9%, estiment les économistes en moyenne, contre 1,6% en avril. Mais on scrutera surtout le niveau de l'inflation sous-jacente, qui exclut l'énergie et l'alimentation: celle-ci devrait avoir atteint 0,9%, après 0,7% le mois dernier. Tout dépassement des attentes reste susceptible de raviver les inquiétudes sur une remontée prématurée des taux: c'est donc une statistique à bien tenir à l'œil.

Les chiffres des ventes de détail d'avril en zone euro seront publiés vendredi. Ils devraient être en hausse de 25,1% sur un an à cause des très mauvais chiffres du printemps 2020 liés au confinement strict à l'époque.

Mais la journée la plus attendue est celle de vendredi. En zone euro, on recevra les chiffres des ventes de détail d'avril, attendues en hausse de 25,3% sur un an (à cause du confinement strict du printemps 2020). Et aux USA, le nombre d'emplois créés en mai devrait atteindre 671.000 unités, après la déception des 266.000 postes de travail créés en avril au lieu du million espéré...