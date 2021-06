La semaine prochaine

"Il est très plausible que la BCE indique qu’elle compte maintenir le rythme, intensifié récemment, des achats d'actifs", estime Eric Dor, professeur à l'IESEG School of Management de l'université de Lille. "Elle va certainement répéter qu’il est trop tôt pour réduire la stimulation monétaire. La BCE reconnaît que l’inflation de la zone euro va sûrement dépasser bientôt son objectif, pendant un certain temps, mais que c’est temporaire et dû à des causes transitoires. Les marchés financiers semblent penser que la BCE va continuer à mener une politique monétaire ultra-accommodante."