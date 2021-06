Plusieurs statistiques clés et une banque centrale vont animer les marchés la semaine prochaine. En Europe, les indicateurs PMI des services et de l'industrie en juin pour la zone euro seront publiés mercredi. Les analystes de Bank of America estiment que ces chiffres vont montrer une amélioration du côté des services, mais devraient ressortir un peu plus bas que le mois précédent pour l'indice manufacturier. Des indicateurs sur le sentiment des affaires ou du consommateur seront aussi annoncés en Belgique, France, Allemagne et Italie.