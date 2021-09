La semaine prochaine

Menu copieux pour la semaine à venir, avec les réunions de la Fed, de la Banque d'Angleterre et de la Banque du Japon. Les PMI européens seront suivis de près.

Les banques centrales seront à l'honneur dans les prochains jours. La Banque du Japon dégainera la première mercredi matin, suivie de la Réserve fédérale (Fed) américaine mercredi soir et de la Banque d'Angleterre jeudi. Les investisseurs suivront en particulier l'annonce de la Fed, car celle-ci pourrait donner des précisions sur ses intentions en matière de tapering (réduction des achats d'actifs). D'après un sondage de l'agence Bloomberg, la plupart des économistes s'attendent toutefois à voir la banque centrale américaine débuter cette phase de réduction de ses achats seulement en novembre, ce qui renverrait la décision officielle à sa prochaine réunion, prévue les 2 et 3 novembre prochains.

Lundi matin, nous serons privés de la première tendance boursière de la semaine parce que la Bourse de Tokyo sera fermée en raison du congé observé au Japon à l'occasion de la journée du respect pour les personnes âgées. Les marchés chinois seront également fermés lundi et mardi. Il faudra attendre mardi pour se mettre quelques statistiques sous la dent. L'OCDE (l'Organisation de coopération et de développement économiques) publiera, ce jour-là, ses prévisions économiques actualisées. Aux États-Unis, on recevra les chiffres des mises en chantier, qui devraient s'élever à 1,55 million pour le mois d'août, contre 1,534 million en juillet, selon l'estimation moyenne des analystes.