Les résultats d'entreprises vont retenir l'attention des investisseurs la semaine prochaine, alors que le bal des banques centrales s'est achevé en mode accommodant. Christine Lagarde , la présidente de la Banque centrale européenne, et Jerome Powell , président de la Réserve Fédérale américaine (Fed), prendront la parole chacun de leur côté mardi prochain. Pour l'une, ce sera un discours d'ouverture du forum sur la supervision bancaire. Pour l'autre, ce sera quelques mots avant le début de la conférence "genre et économie" de la Fed.

Des chiffres sur l'inflation en Allemagne et aux États-Unis en octobre sont attendus mercredi, dans un contexte où la hausse des prix inquiète beaucoup d'observateurs. "L'inflation reste à l'avant-plan. Mais nous voyons des signes d'assouplissement dans les indicateurs les plus surveillés du marché pour les contraintes de la chaîne d'approvisionnement, tels que les tarifs d'expédition de conteneurs et les délais de livraison des fournisseurs", ont cependant relevé les analystes de Bank of America.

Du côté des sociétés, l'agenda restera chargé en résultats la semaine prochaine. Les groupes spécialisés bpost et PostNL seront au rapport mardi. Le secteur des assurances va aussi accueillir mardi les résultats de Munich Re et Swiss Life, et mercredi d'Ageas et d'Allianz. Dans le secteur de la santé, Bayer, Biocartis et Celyad annonceront leurs chiffres. Les sociétés immobilières Intervest et Care Property Invest publieront leurs résultats en début de semaine.