Label durable belge renforcé pour coller aux règles de l'UE

On serre la vis. Pour être durable, un placement devra répondre à des critères plus exigeants en Belgique. Du moins si les promoteurs de ces produits financiers veulent obtenir le label "Towards Sustainability", dont les responsables viennent d'annoncer la première révision ce mercredi.

Le label Towards Sustainability est conçu pour évoluer afin d'encourager le monde de la finance et les entreprises à tendre vers davantage de durabilité au fil du temps.

Pour rappel, ce label a été lancé en 2019 à l'initiative du secteur financier belge. Une association indépendante, la Central Labelling Agency (CLA), a été constituée à l'époque pour édicter les règles d'éligibilité des produits financiers. Elle est dirigée de manière paritaire par des représentants du secteur financier et des administrateurs indépendants, issus du monde académique ou encore, d'institutions actives dans le développement durable.

Dès son origine, le label Towards Sustainability était destiné à évoluer en élevant progressivement son niveau d'exigences pour encourager le monde de la finance et les entreprises à tendre vers davantage de durabilité au fil du temps. La CLA est donc chargée de procéder à une révision des critères d'éligibilité des produits financiers tous les deux ans. Elle a donc remanié ses règles, dont la nouvelle version entrera en vigueur le 1er janvier 2022.

Fonds vert clair ou vert foncé

Cette révision tombe à point nommé car l'Union européenne vient d'adopter ses propres règles relatives aux fonds d'investissement qui prétendent être durables. Le règlement européen SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), entrée en vigueur le 10 mars dernier, impose aux fonds de publier des informations non financières, c'est-à-dire des données environnementales, sociales et relatives aux pratiques de bonne gestion, soit les fameux critères ESG.

L'Europe est en train de préciser sa vision de ce qui peut être considéré comme durable ou pas.

Les fonds doivent aussi être classés dans trois catégories: les fonds "gris", qui n'ont pas d'ambition en matière de durabilité, les fonds "vert clair", qui prévoient de respecter des critères ESG et doivent alors fournir des informations précises à ce sujet, et les fonds "vert foncé", qui prétendent avoir un impact en matière de durabilité et doivent se soumettre à des exigences encore plus strictes.

L'Europe est aussi en train de préciser sa vision de la durabilité à travers la taxonomie, ensemble de règles censées faire le tri entre les activités qu'on peut considérer comme durables et celles qui ne le sont pas. La Commission européenne a entamé ce travail mais doit encore le peaufiner dans le courant de cette année car des controverses subsistent, notamment sur la classification d'activités dans les secteurs de l'énergie nucléaire et du gaz.

Adaptation aux attentes du public

Le label Towards Sustainability devait donc s'adapter à ces deux grandes nouveautés. Mais ce n'est pas tout. Cette norme de qualité doit aussi s'adapter aux évolutions des attentes du public en matière de durabilité, un thème qui rencontre des préoccupations grandissantes dans la société depuis des mois, comme l'ont démontré les nombreuses manifestations pour la lutte contre le réchauffement climatique. La CLA a donc décidé de renforcer les critères restrictifs concernant les secteurs nuisibles, tels que les armes, le tabac ou encore le charbon.

"Un équilibre est recherché entre le soutien à la transition et l'évitement des entreprises qui n'avancent pas assez vite." La Central Labelling Agency

En matière de combustibles fossiles, les critères sont également devenus plus stricts mais en permettant aux entreprises actives dans ce domaine de rester dans l'univers des actifs éligibles du label si elles démontrent de manière crédible qu'elles sont engagées dans une transition vers un modèle plus durable. "Un équilibre est recherché entre le soutien à la transition et l'évitement des entreprises qui n'avancent pas assez vite", explique la CLA. Celle-ci ne se focalisera donc pas uniquement sur la proportion du chiffre d'affaires, qui reste dépendant des énergies fossiles. Il tiendra aussi compte des investissements récents de ces entreprises dans le secteur renouvelable.