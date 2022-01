Le bitcoin à 100.000 dollars, un scénario possible en 2022?

Comme pour chaque classe d'actifs, la plus célèbre des cryptomonnaies a droit également à ses pronostics pour l'année en cours. Et bon nombre d'observateurs sont optimistes.

"Pour l'instant, une phase de correction est toujours d'actualité", estime Katie Stockton, fondatrice et associée directrice de Fairlead Strategies LLC. Pour mémoire, le bitcoin a perdu environ 30% depuis son record atteint le 9 novembre dernier, à 67.734 dollars. Mais "nous supposons que la tendance haussière à long terme se maintiendra et qu'une percée plus décisive vers de nouveaux sommets" devrait le pousser jusqu'au moins 90.000 dollars.