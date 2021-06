Le bitcoin approuvé comme monnaie légale au Salvador

"Il apportera l'inclusion financière de milliers de personnes qui sont en dehors de l'économie légale, l'investissement, le tourisme, l'innovation et le développement économique pour notre pays", a déclaré le président Nayib Bukele dans un tweet peu avant le vote au Congrès, qui est contrôlé par son parti et ses alliés. Il a expliqué que "70% de la population ne possède pas de compte bancaire et travaille dans l'économie informelle".