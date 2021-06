Le bitcoin au Salvador, une première qui devrait rester rare

Le petit pays latino-américain d' El Salvador a adopté le bitcoin comme monnaie légale . C'est une première mondiale, mais elle intervient dans un État qui est dans une situation très particulière de dépendance monétaire, si bien que ce phénomène aurait peu de chances de se propager à des pays plus stables financièrement.

Économie "dollarisée"

Une autre caractéristique du Salvador est qu'il est, depuis plus de vingt ans, une économie "dollarisée". Autrement dit, la principale monnaie ayant cours légal dans le pays est le dollar des États-Unis. "Pour certains pays ayant un long historique de devise très faible et d'inflation extrêmement élevée, c'est un moyen d'importer de la crédibilité et de stabiliser l'économie", explique Peter Vanden Houte, chef économiste chez ING Belgique. "Mais cela présente aussi de grands désavantages."